メ～テレ（名古屋テレビ） クマが温泉街の旅館などに居座ったケースを想定した緊急銃猟の訓練が16日、岐阜県下呂市で実施されました。 下呂市で初めて実施された緊急銃猟の訓練には、猟友会のメンバーや自治体職員など約50人が参加しました。 緊急銃猟は市街地などにクマが出没した際、安全確保などの条件を満たした上で、自治体の判断で銃による捕獲が可能になる制度です。 下呂市には温泉街があるこ