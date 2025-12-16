県内のガソリン価格が不正に事前調整されていたカルテル問題について。11月、公正取引委員会から独占禁止法違反と認定され排除措置命令を受けた県石油商業組合・北信支部の支部長が16日、テレビ信州の取材に応じ、今の胸中を語りました。県石油商業組合 北信支部吉田和生 支部長「コンプライアンスというものが 今回、意識が甘かったのが根底にあるので…」16日、初めてテレビの取材に応じたという県石油商業組合・北信支部の吉田