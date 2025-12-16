1948年にパリで誕生したロンシャンから、2026年春夏コレクション「SLIDE IN STYLE」が発表されました。今季は“現代のパリジェンヌ”にフォーカスし、冬の街から春夏の光あふれる世界へと軽やかに移ろうふたつの物語を表現。氷上で過ごす温かな時間や、海辺で感じる解放感をインスピレーションに、日常に寄り添いながらも心を躍らせる新たなエッセンシャルが揃います。自分らしく季節を楽しむためのヒントが詰まったコ