今週、エブリィでは、今年1年の県内の出来事をシリーズで振り返ります。1回目のきょうは、発生から間もなく2年となる能登半島地震からの復旧の現状です。住宅被害が大きかった地域では住民の転出が相次ぎ、街の再生が大きな課題となっています。梅本記者のリポートです。梅本晃弘記者「地震から2年になりますが、こちらの通りでは、地震の時のつめ跡が今も残っています」能登半島地震の液状化で排水路が隆起し、住宅が