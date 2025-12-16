氷見市は、能登半島地震のあとに死亡した市内の60代の女性を災害関連死と認定したと発表しました。富山県内で災害関連死と認定されたのは、これで8人となりました。新たに災害関連死と認定されたのは、氷見市の60代の女性です。女性は市外の病院に通院し、がんの治療を受けていましたが、能登半島地震の直後に体調が悪化しました。震災直後で医療機関の受診が遅れ、去年2月、敗血性ショックで死亡しました。今年4月、女性の遺族か