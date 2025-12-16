来年元日の全日本実業団対抗駅伝（群馬県庁発着＝7区間、100キロ）に出場する40チームのエントリー選手が16日に発表され、2連覇を目指す旭化成は9月の世界選手権東京大会1万メートル代表の葛西潤らを登録した。2大会ぶりの優勝を狙うトヨタ自動車は11月に1万メートルで日本新記録を樹立した鈴木芽吹らをエントリー。世界選手権代表組では、SUBARUの三浦龍司やホンダの小山直城、GMOインターネットグループの吉田祐也、三菱重工