抜群のプロポーションと端正なルックスでグラビア界を席巻する南みゆかさんのFLASHデジタル写真集「南みゆか大人の顔をしてみた。」がリリースされました。【写真】オトナなテイストで魅了する南みゆかさんアイドルとして活躍しながら、特大級のポテンシャルでグラビア界の天下を取る勢いの南さん。ハタチになった彼女を初撮りしました。シックなマンションの一室で、“どこまでも大人っぽく”がテーマ。メリハリあるナイスバ