化学製品やオートバイの部品などの貨物を積載した中国・シンガポール複合一貫輸送モデルプロジェクトである重慶-東南アジア定期貨物列車が15日、重慶魚嘴駅をゆっくりと出発した。この列車は一路南へ向かい、広西チワン族自治区欽州を経由して、鉄道・海上複合一貫輸送でシンガポールを目指す。同時に、別の線路では、自動車のKD部品を積んだ重慶-中央アジア国際定期貨物列車が出発した。こちらは、西へ向かい、新疆阿拉山口を経由