サンリオの6人組ユニット“はぴだんぶい”をモチーフにしたカプセルトイ「はぴだんぶい ふわふわフェイス巾着」が、12月中旬から、全国のカプセルトイコーナーで順次発売される。【写真】集めて並べたい！ポチャッコなど全6種一覧■マチ付きで実用性も抜群今回アイピーフォーより発売される「モはぴだんぶいふわふわフェイス巾着」は、キャラクターたちをふわふわ素材のフェイス巾着で表現したカプセルトイ。ラインナッ