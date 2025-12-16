伊東市議会は陳情書を自民党へ提出 伊東市議会は12月16日、首長による議会解散権の見直しを求める陳情書と意見書をそれぞれ、自民党と国に提出しました。専門家は、法の改正を視野に入れながら議論を行っていく必要があると話します。 【写真を見る】「首長の解散権」見直し求め伊東市議会が国などに意見書提出 16日午後、自民党本部を訪れたのは、伊東市議会の市議5人です。その目的は、首長の解散権の見直しを求める陳情書を