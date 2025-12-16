サンフレッチェ広島の青山敏弘コーチが一日警察署長を務めました。安芸高田署の宇城署長から一日警察署長に任命されたサンフレッチェ広島の青山コーチ。まず行ったのは署員の服装点検です。その後、手帳や警笛など携帯品も確認しました。また、地元の中学校で行われた交通安全教室にも参加。自ら自転車に乗り、命を守るためヘルメットの大切さなどについて生徒たちに伝えました。■サンフレッチェ広島青山敏弘コ