県交通安全協会の指導員が開いたクリスマス会 静岡県下田市の保育所で12月16日、交通安全指導員によるクリスマス会が行われました。 【写真を見る】下田市の保育所で開かれた交通安全指導員によるクリスマス会の様子 県交通安全協会の指導員が開いたクリスマス会には、下田保育所の園児たち約40人が参加しました。園児たちは指導員が用意した飾りをツリーに取り付け、「あおはまわりをよくみてわたる」など交通ルー