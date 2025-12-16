「順調に育った」新玉ねぎ 浜松市特産の「新タマネギ」の出荷を前に、12月16日朝、市内の集荷場で目ぞろい会が開かれました。 【写真を見る】市内の集荷場で開かれた新玉ねぎの目ぞろい会 浜松市の特産物の一つ「新タマネギ」は、毎年1月から出荷が始まり、全国で最も早い出荷とされています。16日は集荷場に生産者らが集まり、品質の基準などを確認しました。 新タマネギには、「サラダオニオン」と「はるたま」の2種類があり