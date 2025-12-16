男だから、女だからという思い込みや決めつけで、もやもやしたことが皆さんもあるのではないでしょうか。広島の街の皆さんの思いを有田優理香アナウンサーがバミってきました！まずは定年を迎えた６０代の方。日々の生活で感じるモヤモヤを詠んでもらいました。２人の女の子を育てている４０代の方は…。６歳の娘がサッカーを習いたいのに女子だけのチームがないことに一句。続いて高校３年生が詠んでくれたの