県産米の消費量が年々、減少しています。 子どもたちにお米のおいしさを知ってもらい、消費拡大を図るためのセミナーが西海市の小学校で開かれました。 （県農協青年部協議会 下高 敏彰さん ） 「日本は米の生産量が下がっているんですけど、ただ日本の米は世界でめちゃくちゃ人気」 生産量が年々減少の一途をたどる県産米。 今年は10年前と比べて2割程度少ない見込みで“米離れ”が進んでいます。