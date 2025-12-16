8月の記録的大雨の際の県と市町村の対応についての検証で中間報告が公表されました。それによりますと、気象庁が線状降水帯発生予測情報を発表した場合の対応についてすでにルールが定められているのは8市町村のみで自治体により避難所の開設にばらつきがあったことなどが課題としてあげられました。 このほか、ウェブで実施された県民アンケートの内容も公表され避難しなかった理由として2割が「雨が激しくて外に