「BOYS AND MEN」の公式Xが16日に更新され、メンバーの辻本達規（34）が13日の横浜公演中に右足かかとを骨折するケガを負ったことを報告した。同Xで「12月13日(土) KT Zepp Yokohamaの公演中、辻本達規が右足を負傷し、本日右足踵骨（かかとの骨）の骨折と診断されました」と発表。今後のスケジュールに関しては、右足に負担がかからない形で、可能な限り予定通り参加するという。また、12月28日の名古屋公演は予定通り出演