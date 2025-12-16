【パリ＝上地洋実】パリのルーブル美術館は１５日、職員が労働環境の改善を求めてストライキを実施した影響で臨時休館した。フランス王室ゆかりの宝飾品が盗難された１０月の事件以降、建物の老朽化など運営上の問題に次々と見舞われている。美術館の入口では１５日、ストに踏み切った多数の職員が横断幕を掲げ、人員増や賃上げを求め、抗議の声を上げた。労働組合のナタリー・ラモス書記長（５１）は、「人手が足りず、来館者