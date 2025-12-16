女優の上白石萌歌が１６日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。シール帳を購入したことを報告した。上白石は「シール帳デビューした」とシール帳の画像を添付。今年は子供たちの間でシール交換が大流行している。特に文具メーカー「クーリア」が企画・製造する「ボンボンドロップシール」が大人気となった。上白石のシール帳には人気キャラクター「ノンタン」のシールが貼ってあった。この投稿に反応したのが出版社「偕成社」の公式