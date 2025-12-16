大宮競輪Ｆ?「スポーツニッポン新聞社杯」は１７日、開幕する。初日メインの１２Ｒ特選は徹底先行型が不在で、１人だけバックを持つ中川誠一郎（４６＝熊本）が決意の自力勝負で臨む。注目の並びは中川―松岡貴久の３番手を山形一気が固め、小原太樹の後位には伏見俊昭。神山拓弥と地元の武藤龍生は単騎での戦いを選んだ。「最近は、俺には任せられないってことで貴久が前を走ることが多い」と自嘲気味に話していた中川だが、最