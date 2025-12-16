名古屋名物みそかつ「矢場とん」は、2025年12月15日から21日までの期間、公式キャラクター「ぶーちゃん」が大阪に出張する企画「ぶーちゃん大阪出張中」を実施する。「大阪の矢場とんで待ってるで〜」ピールオフ型の巨大屋外交通広告本企画は、2025年4月に実施した「大阪にも、矢場とんあるんやで! 名古屋だけちゃうで〜!」プロジェクトの反響を受けて実施する第2弾。大阪での店舗認知向上と来店促進を目的としている。期間中は、