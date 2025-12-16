中国政府が日本への渡航自粛を呼びかける中、中国東方航空の鹿児島・上海線が、運休期間を今月23日から来年3月末まで拡大することが分かりました。 鹿児島の観光にも影響が広がっています。 （記者）「上海からの乗客が到着しました。普段ですと出迎えの人がたくさんいるということですが、きょうは閑散としています」 中国東方航空の鹿児島と上海線は、毎週火曜と土曜の週2往復運航しています。 県によりますと、これまで今