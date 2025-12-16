日本版GPS衛星「みちびき5号機」を搭載したH3ロケット8号機があす17日、種子島宇宙センターから打ち上げられます。現地から中継です。 きのう15日まで風の強かった種子島ですが、きょう16日はよく晴れて穏やかな天気となっています。 ロケットは今、私の後方にある組立棟の中にあって、このあと午後9時ごろから発射地点に移されます。 17日に打ち上げられるH3ロケット8号機には、カーナビやスマートフォンな