警察官などになりすまし、京都府の女性から現金およそ104万円を盗んだ罪に問われた男に対し、鹿児島地方裁判所はきょう16日、懲役2年6か月の実刑判決を言い渡しました。 判決を受けたのは、住所不定の無職・重松英史被告(49)です。 判決などによりますと、重松被告は2019年、県内外の男6人などと共謀し、警察官になりすまして京都府の70代女性に「キャッシュカードを預ける必要がある」などと、フィリピンからうその電話を