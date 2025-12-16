秋田朝日放送 冬の釣りシーズン、海の事故に注意が必要です。海に転落しないために、そしてもしもの時にはどうすればいいのでしょうか？海の安全を守るプロに聞きました。 秋田海上保安部ではしっかりと備えをして安全に釣りを楽しみ、もしもの時合は「１１８番」に救助要請するよう呼び掛けています。 ※動画配信ニュースをご覧ください。