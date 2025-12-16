秋田朝日放送 サッカー・ブラウブリッツ秋田の岩瀬浩介社長と中村亮太選手が１６日、今シーズンの報告のため秋田市の沼谷市長を訪ねました。 【ブラウブリッツ秋田・岩瀬社長】 「夏場毎年ポイントを落としておりましたけれども、今シーズンその夏場をなんとか乗り切って挽回をしてですね、自分たちの力で残留をつかみとれたことも、これまでみなさんと積み重ねてきた１つの成長の証かなと」 懇談の