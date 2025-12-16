独ＺＥＷ景況感は予想以上に改善も、ユーロ相場反応薄＝ロンドン為替 １２月独ＺＥＷ景況感指数は45.8と前回の38.5や市場予想38.4を大幅に上回った。一方、現状指数は-78.7から-81.0に悪化した。ユーロ相場は特段の反応を示していない。 EUR/USD1.1757EUR/JPY182.02EUR/GBP0.8769