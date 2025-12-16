秋田朝日放送 秋田県大館市できりたんぽづくりが最盛期を迎えています。ふるさとの味を多くの人に届けようと年末年始に向けて大忙しです。 大館市の十字屋きりたんぽ店では、きつね色に、そして香ばしくきりたんぽが焼き上がっています。お歳暮などの贈答用のほか年末年始に帰省した家族と食べるという人からの発注が重なり、この時期が１年で最も忙しいといいます。 きりたんぽには、契約農家が栽培するササニシキなどを