金融大手の三菱UFJフィナンシャル・グループは、傘下の三菱UFJ銀行の半沢淳一頭取が来年4月1日付で社長に昇格する人事を発表しました。銀行の頭取には大澤正和専務が就任します。グループ社長に就任する 三菱UFJ銀行半沢淳一 頭取「未来を切り開く強い金融サービスグループに向けて、これまでの方針をしっかり受け継いで、引き続き挑戦を続けていきたい」2021年4月から三菱UFJ銀行の頭取を務めた半沢淳一氏は、来年4月