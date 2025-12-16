中国政府は、EU＝ヨーロッパ連合から輸入している豚肉が不当に安く輸入され、業界に損害を与えているとして、最大19.8%の反ダンピング関税を課すと発表しました。中国商務省は16日、EUから輸入している豚肉や豚肉を使った製品について、最大19.8%の反ダンピング関税を課すと発表しました。17日から発動し、期間は5年間だとしています。去年6月から調査を行った結果、EUから豚肉が不当に安く輸入され、中国の産業に実質的な損害を与