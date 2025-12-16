16日午後5時前、18兆円を超える2025年度補正予算案は参議院本会議で可決し成立しました。電気・ガス料金の補助や子供1人あたり2万円の給付をはじめとする、高市内閣の物価高対策の裏付けとなります。一方、悪化する日中関係を巡っては16日、高市首相の答弁を巡り審議が度々紛糾しました。16日朝、予算委員会室に笑顔で現れた高市首相。このあと質問を受ける野党議員からのあいさつにも笑顔で対応。ところが、「存立危機事態」とい