ノーベル賞やレコード大賞など、世の中に様々な賞がありますが、ちょっと変わった賞の大賞が発表されました。日本に数多ある寺。スルーしがち、だけど目にとまってしまうのが、仏の教えを伝える「掲示板の標語」です。「すごくいい言葉だから絶対写メして帰ります」今月、全国津々浦々の寺の掲示板に掲げられた「標語」の大賞が発表されました。応募総数は、3408作品！大賞を含め、16作品に賞が贈られました。東京・台東区にある寺