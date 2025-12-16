16日午後、大分県日田市の山で火事があり、火は一時およそ1000平方メートルまで燃え広がりました。 火事があったのは、日田市羽田の山中です。 消防によりますと、16日午後2時15分ごろ「刈った笹が燃えている」と119番通報がありました。 防災ヘリも出動して火はおよそ2時間半後に消し止められましたが、一時、1000平方メートルほどまで燃え広がったということです。 この火事によるけが人はいません。 県内には1