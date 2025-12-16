県の会議 大分県大分市佐賀関の火災を受けた県の会議で、大分市が、16日仮設住宅は建設せずに恒久的に住むことができる復興住宅の建設を検討していることを報告しました。 佐藤知事 ◆佐藤県知事「大分市の方からは建設型の応急仮設住宅は建てずに、恒久型の市営住宅の建設について検討しているという方針であると連絡をもらった」 佐賀関の火災を巡っては被災者の今後の住居への対応が課題となっています