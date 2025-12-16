警察官をかたる男から「犯罪に関わっている」などと言われ、富山市に住む60代の女性が1400万円余りをだまし取られたことが分かりました。富山西警察署によりますと、今年10月、富山市に住む60代の女性の自宅に電話があり「保険証が不正に利用されている。被害届を出してほしい」などと言われたということです。その後、警察官をかたる男とLINEでメッセージをやりとりする中で、女性の名前が書かれた預金通帳や逮捕状の写真が