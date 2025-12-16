あいの風とやま鉄道はきょう、今年度の利用者数が昨年度と比べて3.4％増加していると発表しました。また、議論が続く富山地方鉄道と並行して走る区間の扱いについては「今のところ意見を言う立場にはない」としました。きょう富山市で、あいの風とやま鉄道の利用促進協議会が開かれました。今年度の利用者数は、10月までに926万5000人で、1日あたりは4万3000人余りとなっていて、昨年度より3.4％増加しました。新型コロナウイルス