阪神は１６日、関西国際空港から優勝旅行先のハワイへ向けて日本航空のチャーター便で出発した。出発式にはマスコットのトラッキーとコラッキーも参加。藤川監督は「フレンドリーな阪神タイガースを新たに構築して、また帰ってくるときには一皮むけて、２０２６年も行けるというような優勝旅行にしたいと思います」とあいさつ。最後はアロハポーズを見せた。村上新選手会長は「みなさん家族とハワイで楽しんで、今年の疲れを癒