地元就職への関心を高めてもらおうと、周南市で徳山高専の学生を対象にした就職支援イベントが開かれました。就職支援イベント＝やまぐち企業交流フェスには徳山高専の1年生から4年生までおよそ480人が参加しました。イベントは、学生と企業担当者が直接交流することで地元就職への関心を高めてもらおうと開かれたものです。県内に本社や事業所をもつ企業28社がブースを出展し仕事内容や仕事の魅力について伝えていました。