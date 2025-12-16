■最優秀賞発表「『やっといた。』その報告はいりません！」「『やっといた。』その報告はいりません！」県が企画した「ちぃともやもやジェンダー川柳コンテスト」。「“男だから”“女だから”」という思い込みや決めつけでもやもやした思いを5・7・5の作品で募集しました。今年は過去最多となる4200余りの作品が寄せられ、11の句が表彰されました。■最優秀賞西原佳子さん「この句に共感してくださった方は日ごろの