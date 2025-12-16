絵の中にはちょっとした仕掛けもあります。山口市の今八幡宮に16日、2026年の干支＝ウマが描かれた大きな絵馬が奉納されました。山口市の今八幡宮に奉納されたのは、周南市の画家＝河村純一郎さんが描いた絵馬です。2026年の干支はウマ、作品のタイトルも「招き午」です。ところが、虚と実、男と女など、対立した概念の中ほど＝「中庸」をテーマとしているという河村さんによれば、ウマでも人間でもない存在ということです。