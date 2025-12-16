○花王 [東証Ｐ] 発行済み株式数の2.64％にあたる1230万株の自社株を消却する。消却予定日は12月26日。 ○鶴弥 [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の5.12％にあたる38万5000株(金額で1億7000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は12月17日から26年2月16日まで。うち13万5000株を12月17日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で取得する。 ［2025年12月16日］ 株探ニュース