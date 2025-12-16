広島県警が12月16日に発表した2025年に県内で発生した特殊詐欺の被害額は11月末時点で22億3500万円余りで初めて年間の被害額が20億円を超えました。中でも「警察官をかたる手口」が急増しており、全体の7割近くを占めています。県警は注意を呼びかけています。《2025年12月16日放送》