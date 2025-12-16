自宅で大麻を所持していたとして、東広島署に勤務する警察官の男が現行犯逮捕されました。「麻薬取締法違反」の疑いで現行犯逮捕されたのは東広島警察署の巡査の男（30）です。県警監察官室によると男は12月16日午前、東広島市の自宅で乾燥大麻を所持した疑いです。県警は2024年、男の大麻使用に関する情報を高知県警から得て捜査を開始。男は2024年3月まで高知県警に勤務していて、翌月から広島県警に採用されていました。調べに