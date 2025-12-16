33年ぶりに全国高校駅伝の出場を決めた宇部鴻城高校で壮行式が行われました。全校生徒およそ600人が参加した壮行式では宇部鴻城男子陸上競技部の部員のうち出場登録された10人がステージに上がりました。式では、生徒会長の繁田瑛太さんが「歴史的快挙です。仲間とタスキをつなぐ誇りを全力で感じてきてください」と激励しました。宇部鴻城は11月の県予選で32連覇中の西京に競り勝ち、33年ぶり2回目の優勝を果たしました。11