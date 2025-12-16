宝塚歌劇団などに人材を輩出してきた鹿児島市のミュージカルアカデミーが今週末、25周年の記念公演を行います。衣装を身に着け、本番さながらの稽古に励む子どもたちを取材しました。（仁田尾美菜キャスター）「25周年記念公演のリハーサルが行われている」今週末、鹿児島市で公演を行う「マリアミュージカルアカデミー」。俳優の上白石萌音さん・萌歌さんのほか、宝塚歌劇団や劇団四季な