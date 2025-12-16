原爆供養塔の遺髪のDNA型鑑定で初めて身元が特定されたことを受け、広島市は他にも遺髪が残されていないか納骨名簿の確認を進めています。広島市役所では、職員が原爆供養塔の納骨名簿に1枚ずつ目を通していきました。供養塔にある引き取り手のない遺骨をめぐっては、広島市がことし「遺髪」のDNA型鑑定を初めて実施。その結果、名簿には「鍛治山ミチ子」と記されている遺骨が「梶山初枝」さんのものであることが判明しました。こ