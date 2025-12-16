2025年で51回目になります。「日本テレビ小鳩文化事業団」が作成した2026年用の点字カレンダーが県盲人福祉協会に贈られました。下関市にある県盲人福祉協会で行われた贈呈式では、協会の安田和正理事長に山口放送から2026年用の点字カレンダーが手渡されました。山口放送では、目の不自由な人に利用してもらおうと1976年から毎年点字カレンダーを贈っていて、ことしは協会におよそ700部を届けました。2026年用