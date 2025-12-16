俳優の芦田愛菜（21）、岡田将生（36）、細田守監督（58）が16日、都内で行われた映画『果てしなきスカーレット』（公開中）公開御礼舞台あいさつに登壇した。【集合ショット】カワイイ！大爆笑する芦田愛菜＆岡田将生ら3人は、黒を基調とした衣装で登壇。公開以来久々の岡田、細田監督との再会に、芦田は「アフレコから始まって、夏から皆さんと一緒にプロモーションもたくさんやらせていただいていたので、会えなくなって寂