BOYS AND MENは16日、公式サイトを通じ、メンバーの辻本達規が公演中に右かかとを骨折したと発表した。今後の公演は予定通り実施するが、演出は大幅に変更するとしている。【画像】辻本達規が右かかとの骨折を発表したBOYS AND MENの投稿「【辻本達規についてのご報告】」と題した投稿では「12月13日(土) KT Zepp Yokohamaの公演中、辻本達規が右足を負傷し、本日右足踵骨（かかとの骨）の骨折と診断されました」と報告。「今