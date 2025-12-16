増田康宏八段将棋の藤井聡太棋王（23）＝竜王・名人・王位・棋聖・王将との六冠＝への挑戦権を争う第51期棋王戦コナミグループ杯（共同通信社主催）挑戦者決定戦は16日、東京都渋谷区の将棋会館で指され、増田康宏八段（28）が80手で斎藤明日斗六段（27）を破り、2期連続で棋王挑戦を決めた。4連覇が懸かる藤井棋王―増田八段による5番勝負は来年2月8日、松山市の「道後温泉ふなや」で開幕する。松山市での棋王戦開催は10年ぶ